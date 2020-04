Bando fitti regione Campania: correzione delle domande e requisiti. Il Bando fitti è rivolto ai cittadini residenti in tutti i Comuni della Regione Campania, nessuno escluso. I redditi da prendere a riferimento sono quelli percepiti nel 2018 relativi alla dichiarazione presentata nel 2019. Bando fitti regione Campania requisiti e correzione domande L’ISEE da presentare è quello ordinario 2020, riferito ai redditi percepiti nel 2018, come risultano dalla dichiarazione dei redditi effettuata nel 2019. Qualora l’utente abbia un reddito, un ISE o un ISEE diverso da 0, ma del tutto irrisorio per ilproprio sostentamento, in sede di verifica documentale, il Comune potrà richiedere la compilazione della Dichiarazione sostitutiva di certificazione circa la fonte di sostentamento, allegata al Bando. è necessario essere residente nell’alloggio per il quale si chiede il contributo. Il contributo è destinato esclusivamente ai cittadini in locazione privata. Sono esclusi gli alloggi di edilizia pubblica, comunale o ex IACP.

Il richiedente deve essere l’intestatario o uno degli intestatari del contratto di locazione, necessariamente residente nell’alloggio per il quale chiede il contributo.

Le fattispecie previste dal bando come requisiti di priorità sono riferite ai componenti del nucleo familiare che abbiano uno o più dei seguenti 5 requisiti: ultrasettantenni; minori; con invalidità >74%; in carico ai servizi sociali; in carico all’ASL.



A questo link tutte le info utili

Correzione domande

Sono state rilevate delle anomalie nella compilazione delle domande on line di partecipazione al Bando fitti annualità 2019 – Legge 431/98 – che comportano errori nella valutazione dei punteggi o del contributo eventualmente spettante. Si raccomanda di verificare la domanda registrata sulla piattaforma e di provvedere all’eventuale correzione dei dati anomali entro il 27 aprile 2020 ore 18,00, al fine di evitare che il Comune annulli la domanda nel corso delle verifiche di propria competenza.

Per modificare e correggere la propria istanza già inoltrata sulla piattaforma Bando fitti, basterà collegarsi utilizzando le proprie credenziali (nome utente: la propria mail indicata in fase di registrazione e come password, quella definitiva inserita dallo stesso utente).

Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione Allegati della piattaforma bando fitti.

Link alla piattaforma bando fitti: https://bandofitti.regione.campania.it/