Prezzo della benzina oggi in Italia: leggeri ribassi per il crollo del petrolio. Quanto costa la Benzina in Italia?

Prezzo della benzina oggi in Italia: qual è? Oggi, 21 aprile, giornata di stabilità sulla rete carburanti italiana in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che, nel giorno di debacle del Wti americano, hanno chiuso in discesa (più marcata quella del diesel), oggi le compagnie non sono intervenute su prezzi raccomandati, mentre i prezzi praticati sul territorio mostrano leggerissime variazioni al ribasso.

Prezzo della benzina oggi 21 aprile

Il crollo dei prezzi che si sta verificando in questi giorni, secondo esperti, provocherà poi un forte rimbalzo verso l’alto quando terminerà l’emergenza. Secondo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energi, in un’intervista a Ls Stampa, “L’effetto di questa crisi è distruttivo. Ci sarà un crollo della produzione mondiale di petrolio, e a scadenza questo provocherà un rimbalzo dei prezzi del barile tanto forte quanto è stata forte l’attuale caduta”. Quando questo accadrà non è dato saperlo: “In autunno? Temo che possa succedere anche prima, già quest’estate, cioè nel giro di un paio di mesi”.

“C’è un altro problema: in questo momento benzina e gasolio, in Italia, non si consumano. Gestori e compagnie hanno volumi molto più bassi (si parla di distributori che hanno visto calare dell’80% i volumi) su cui scaricare i costi fissi. Devono tenere su il prezzo. Il prezzo ha reagito alla crisi, ma nel lungo termine si riprenderà. Il petrolio resta la fonte più importante di energia, per la mobilità, e una risorsa finita con pozzi in esaurimento: inevitabile la risalita del suo prezzo”.

Prezzi di oggi 21 aprile

Intanto, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è 1,423 euro al litro (rispetto a 1,424 di ieri), con i diversi marchi compresi tra 1,413 e 1,441 euro/litro (no logo 1,417). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,313 euro al litro (ieri 1,314), con le compagnie posizionate tra 1,308 e 1,330 euro al litro (no logo 1,306).

Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è 1,578 euro al litro (ieri 1,579), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,536 e 1,642 euro al litro (no logo 1,475), mentre per il diesel la media è di 1,470 euro al litro (1,471 il livello rilevato ieri), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,432 e 1,536 euro al litro (no logo 1,365). Infine, il Gpl va da 0,592 a 0,611 (no logo 0,591).