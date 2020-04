Benzina, diesel e gpl aprile 2020 ancora in discesa il carburante: tutti i prezzi

In merito al servito, il ribasso è minimo, con la verde che passa da 1,598 euro/litro a 1,597 €/lt, e prezzi applicati che variano da un minimo di 1,556 a un massimo di 1,683 euro/litro (1,493 per i no logo).

Il punto sul diesel: la media prezzi al 10 aprile Anche sul fronte del diesel si registrano ribassi, con 1,328 euro/litro (rispetto agli 1,330 €/lt del giorno prima), con una forbice di prezzo applicata dalle compagnie che va da 1,322 a 1,352 euro/litro, con i no logo stazionari sulla base degli 1,323 €/lt. Per quanto riguarda il servizio, la media diesel raggiunge quota 1,486 euro/litro (rispetto a 1,488 euro/litro del giorno precedente), con prezzi applicati dalle compagnie compresi tra 1,451 e 1,585 euro/litro (1,381 per i no logo). E il gpl? Infine chiudiamo questa panoramica con i prezzi applicati sul Gpl, che vanno da 0,594 a 0,613 (0,596 per i no logo). Ecco la tabella dei prezzi applicati sul carburante elaborata da Quotidiano Energia sui dati delle ore 8 del 9 aprile dell’Osservaprezzi del Mise. Prezzo benzina: la tabella dei costi carburante al 10 aprile 2020