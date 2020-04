Giugliano, i dati dettagliati di Coronavirus in città: 5 decessi, nessuno in terapia intensiva

GIUGLIANO. Sono 67 i casi totali di Coronavirus a Giugliano aggiornati alle 12 di questa mattina, lunedì 20 aprile. La nostra redazione, grazie al supporto dell’Asl Napoli 2 nord, ha avuto però i dati dettagliati dei casi in città.

Di questi 67 che sono risultati positivi al Coronavirus 11 sono guariti, 5 sono deceduti. I positivi attivi attuali sono 51 di cui 48 in isolamento domiciliare, 3 ricoverati in ospedale e nessuno in terapia intensiva.

E’ necessario però non abbassare la guardia. A Giugliano, come in altri comuni dell’area nord, c’è ancora troppa gente in strada senza motivi di necessità. E questo alza il rischio di contagio nella terza città della Campania e nei comuni limitrofi. Ricordiamo che al momento il lockdown termina il 3 maggio e si può uscire solo per motivi di necessità: recarsi a lavoro, per motivi sanitari e per fare la spesa o recarsi in farmacia. Per tutto il resto si rischia una multa salata.