Solo stamane 83 famiglie in fila alla Caritas della San Pio X: ecco cosa serve per dare una mano

GIUGLIANO. L’emergenza Coronavirus ha messo a dura prova molte famiglie italiane e anche a Giugliano sono in tanti a soffrire in queste settimane. Chi ha perso il lavoro, chi non sa come andare avanti giorno per giorno. Fortunatamente la catena di solidarietà che si è attivata è stata immensa ma ancora non basta perchè l’emergenza non è ancora terminata. Solo stamane 83 famiglie erano in fila alla Caritas della chiesa San Pio X di Giugliano.

E sono centinaia ogni settimana le famiglie che vengono aiutate. Chiunque voglia sostenere la Caritas può farlo donando generi alimentari. In particolare in questo momento servono pannolini per bambini, latte, biscotti e generi alimentari a lunga conservazione. Chiunque voglia donare può portarlo dalle 10 alle 12 ogni mattina alla Caritas della Parrocchia di San Pio X di via Limitone.

Tutte le chiese cittadine si sono attivate sin da subito per aiutare chi è in difficoltà. Un aiuto che si è rivelato fondamentale per tantissime famiglie che si sono ritrovate da un momento all’altro senza la possibilità di acquistare neppure il cibo giorno per giorno.