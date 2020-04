Wind tre problemi in tutta Italia oggi 20 aprile: disagi per internet e chiamate

Wind tre problemi in tutta Italia oggi 20 aprile. Nelle ultime ore sono numerosi gli utenti che stanno segnalando dei problemi con la rete WindTre. Sia su downdetector.it che su Twitter, non mancano varie lamentele sul mancato funzionamento della rete mobile e, in qualche caso, anche quella della linea fissa di casa.

Anche la linea telefonica sembra interessata da alcune anomalie. I problemi Wind Tre interessano sia le SIM dei singoli operatori sia quelle del brand unificato. Su downdetector.it, il picco di segnalazioni (2545) risale alle 10:43 di oggi, lunedì 20 aprile. Anche se per il momento non è stato rilasciato alcun comunicato ufficiale, pare che i tecnici di WindTre siano al lavoro dalle 9 di stamattina per trovare l’origine dei problemi.

Wind Tre problemi: cosa sta succedendo?

Su Twitter impazza l’hashtag #WindTre da parte di utenti che stanno vivendo il disagio da questa mattina. I toni sono abbastanza accessi, ma non mancano anche alcuni meme in grado di smorzare la tensione, come l’ormai iconica gif di Morgan che chiede “Che succede?” sul palco del Festival di Sanremo. In generale, le reazioni degli utenti aiutano a capire che il down di WindTre è diffuso in quasi tutta Italia.

Tutto il territorio italiano sarebbe zona rossa oppure arancio, in particolare il Nord Italia e le città di Milano, Torino, Firenze, Roma e Napoli. Molti utenti sembrano non riuscire a navigare via mobile o linea fissa adsl con le offerte WindTre per la casa. Una percentuale ridotta dice di essere in totale blackout.

Tra i problemi principali segnalati abbiamo un 80% di problematiche legate a internet: molti utenti sembrano non riuscire a navigare via mobile o linea fissa adsl, con Tiscali e le offerte WindTre per la casa. Internet risulta estremamente rallentato e per alcuni totalmente assente. Il 10% segnala problemi di rete e di telefonia mentre il 9% illustra anche un totale blackout.