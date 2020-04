Diretta regione Lombardia 20 aprile: conferenza stampa. Bollettino regione Lombardia Coronavirus diretta Facebook

Diretta regione Lombardia oggi 20 aprile su Facebook. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Si parla tanto di riapertura in questi ultimi giorni. Far ripartire prima della Lombardia le Regioni al momento meno colpite dal Coronavirus “è un grosso rischio, perché il contagio riesce a non diffondersi se c’è il rispetto di certe regole. Io credo che se rispettassimo tutti le stesse regole riusciremmo a contenerlo. Se così non fosse non dovrebbe aprire nessuno” ha detto oggi il governatore lombardo Attilio Fontana.

Diretta Regione Lombardia 20 aprile: la conferenza stampa su Facebook

A tenere la conferenza stampa di oggi, a questo link, sarà o il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala o l’assessore al welfare Giulio Gallera.

Bollettino regione Lombardia 19 aprile

Ieri in Lombardia 163 nuove vittime in 24 ore, a fronte delle +199 di due giorni fa. In totale i decessi da Covid ora sono 12.213. Rispetto a ieri ci sono stati +855 nuovi casi di positività (ieri erano +1.246), per un totale di 66.236 (ieri era 65.381). I dati arrivano a fronte di 264.155 tamponi eseguiti (+8.824 nelle ultime 24 ore, ieri erano 255.331). Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 922 (-25 rispetto a ieri quando erano 947), i ricoverati sono 10.342 (+300 rispetto a ieri quando erano 10.042).

Dati relativi ai casi Covid-19 nelle province:

Bergamo 10.689 (+60)

10.689 (+60) Brescia 11.946 (+188)

11.946 (+188) Como 2.488 (+49)

2.488 (+49) Cremona 5.417 (+10)

5.417 (+10) Lecco 2.072 (+42)

2.072 (+42) Lodi 2.724 (+10)

2.724 (+10) Monza e Brianza 4.098 (+56)

4.098 (+56) Milano 15.825 (+279)

15.825 (+279) Mantova 2.905 (+42)

2.905 (+42) Pavia 3.582 (+46)

3.582 (+46) Sondrio 956 (+19)

956 (+19) Varese 2.158 (+52)

Bollettino Protezione civile 19 aprile

In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 178.972. Di questi, 108.257 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.128, per un totale di 47.055. Il totale delle vittime è di 23.660, 433 in più. Dal 12 aprile non si registrava un incremento così contenuto (quel giorno erano stati 431). Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 2.635, 98 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il sedicesimo giorno consecutivo.

Dei pazienti attualmente positivi, 25.033 sono poi ricoverati con sintomi – 26 in più rispetto a ieri – e 80.589 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti nella giornata di oggi sono 50.708 in più, per un totale di 1.356.541. Ieri erano stati 61.725. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a 1 o 2 tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile