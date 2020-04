Coronavirus a Giugliano, bollettino di oggi 19 aprile. Alle ore 19 la protezione civile di Giugliano fa sapere che oggi non sono stati segnalati nuovi casi dall’Asl Napoli 2 nord. Ad oggi dunque il totale dei positivi in città è di 65 persone.

Al momento restano 2 i decessi e 7 le persone guarite da Covid-19. La polizia municipale oggi ha controllato 65 soggetti trovati in strada e 9 esercizi commerciali. Otto invece sono state le sanzioni elevate oggi, domenica 19 aprile.

I controlli da parte delle forze dell’ordine procedono a tappeto quotidianamente e si dividono tra il controllo delle persone in strada e gli esercizi commerciali. Dopo l’allarme scattato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, la municipale ha intensificato i posti di blocco in fascia costiera. Per la zona mare di Giugliano, infatti, è l’ospedale di Pozzuoli il nosocomio di riferimento perchè più vicino rispetto al San Giuliano. Solo qualche giorno fa è stato beccato e multati dai vigili un uomo di Pozzuoli scoperto a Giugliano che si è giustificato dicendo di dover fare la spesa in città.