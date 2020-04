Coronavirus a Napoli, bollettino di oggi domenica 19 aprile: terzo giorno senza decessi

Coronavirus a Napoli, il bollettino del 19 aprile. E’ il terzo giorno consecutivo in cui non si registrano decessi legati al covid-19 a Napoli. Dunque restano 52 i decessi registrati in città dall’inizio dell’emergenza, secondo quanto riportato dal resoconto giornaliero del Comune di Napoli aggiornato alle ore 11 di oggi, domenica 19 aprile. Ci sono 3 nuovi positivi al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore, per un totale di 833 casi in città.

Cresce il numero dei totalmente guariti, cioè chi è risultato negativo a due test consecutivi: oggi sono 131, un aumento di 40 unità rispetto a ieri (e di 61 negli ultimi 2 giorni), mentre sono 43 i clinicamente guariti. In calo i ricoverati in ospedale, 154 (-6), di cui 13 in terapia intensiva, dato invariato rispetto a ieri. Sono 496 le persone in isolamento domiciliare (-30 rispetto al dato di ieri). Sono infine 141 gli asintomatici, dato invariato rispetto a ieri.

I casi in Campania, stando al bollettino di ieri, 18 aprile, sono 4029. Ieri 41 nuovi positivi al Covid-19.