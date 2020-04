Diretta regione Lombardia 19 aprile: conferenza stampa. Bollettino regione Lombardia Coronavirus diretta Facebook

Diretta regione Lombardia oggi 19 aprile su Facebook. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

“Ieri sera il bollettino della Lombardia ci ha detto che sono 22.745 le vittime, un numero impressionante e per me è un dolore doverlo ricordare. Tra l’11 giugno 1940 e il 1 maggio 1945 a Milano persero la vita 2mila civili in 5 anni, per il coronavirus in Lombardia ci hanno lasciato 11.851 persone, 5 volte di più in soli due mesi”, queste le parole del commissario Domenico Arcuri.

Diretta Regione Lombardia 19 aprile: la conferenza stampa su Facebook

A tenere la conferenza stampa di oggi, a questo link, sarà o il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala o l’assessore al welfare Giulio Gallera. Il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala, commentando i dati di ieri ha dichiarato che “il numero dei decessi ci fa dire che siamo ancora in emergenza”.

“Noi vogliamo farci trovare pronti e per fare questo abbiamo riunito la nostra comunità scientifica, la nostra comunità economica, le parti sindacali e anche la politica, al tavolo erano presenti i capigruppo dei partiti del Consiglio Regionale. Vogliamo preparare le azioni che servono per riprendere gradualmente una normalità diversa, ma in totale sicurezza”, ha spiegato il vice Governatore.

Bollettino ufficiale regione Lombardia 18 aprile

La Lombardia, regione più colpita d’Italia per Covid, il 18 aprile registra +199 nuove vittime in 24 ore, a fronte delle 243 di ieri. In totale i decessi da Covid ora sono 12.050. Rispetto a ieri ci sono stati +1.246 nuovi casi di positività (ieri erano +1.041), per un totale di 65.381 (ieri era 64.135). I dati arrivano a fronte di 255.331 tamponi eseguiti (+11.818 nelle ultime 24 ore, ieri erano 243.513). Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 947 (-24 rispetto a ieri quando erano 971), i ricoverati sono 10.042 (-585 rispetto a ieri quando erano 10.627).

Dati relativi ai casi Covid-19 nelle province:

Bergamo 10.629 (+39)

10.629 (+39) Brescia 11.758 (+191)

11.758 (+191) Como 2.439 (+154)

2.439 (+154) Cremona 5.407 (+94)

5.407 (+94) Lecco 2.030 (+25)

2.030 (+25) Lodi 2.714 (+36)

2.714 (+36) Monza e Brianza 4.042 (+67)

4.042 (+67) Milano 1.546 (+269)

1.546 (+269) Mantova 2.863 (+115)

2.863 (+115) Pavia 3.536 (+88)

3.536 (+88) Sondrio 937 (+71)

937 (+71) Varese 2.106 (+85)

Bollettino protezione civile 18 aprile

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 175.925. Di questi, 107.771 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.200, per un totale di 44.927. Il totale delle vittime è di 23.227, 482 in più rispetto a ieri. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 2.733, 79 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il quindicesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 25.007 sono poi ricoverati con sintomi – 779 in meno rispetto a ieri – e 80.031 sono in isolamento domiciliare.

È record di tamponi eseguiti: nella giornata di oggi sono 61.725 in più, per un totale di 1.305.833. Ieri erano stati 65.705. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a 1 o 2 tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.