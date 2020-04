Forte scossa di terremoto a Pavia: avvertito anche a Novara, Bergamo e Genova

Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi, domenica 19 aprile, in provincia di Pavia. Il sisma si è verificato alle 11.53 ed è stato di magnitudo 3.7. L’evento sismico è stato registrato dai sismografi dell’ingv.

Il sisma è stato avvertito in numerose località della Lombardia, tra cui Novara e Bergamo, ma anche in altre città, come ad esempio, Genova. Queste le coordinate geografiche registrate dall’istituto di geofisica e vulcanologia: (lat, lon) 44.98, 9.23 ad una profondità di 32 km. Epicentro della scossa è stato il comune di Montalto Pavese.

Terremoto in provincia di Pavia a Montalto Pavese

Al momento non risultano danni a persone o cose, anche se lo spavento è stato tanto secondo quanto testimoniato sui social network. Subito dopo il sisma, infatti, in molti hanno scritto su Twitter o Facebook la propria testimonianza. Il terremoto è stato avvertito in diverse località della Lombardia, già duramente provata dall’epidemia di Coronavirus, ma anche in altre Regioni come ad esempio la Liguria.

Questa mattina

Un terremoto di magnitudo 3.2 è avvenuto in provincia di Cosenza, sulla costa Calabra nord occidentale, ai confini con la Campania.