Trovato con i capelli troppo in ordine: ragazzo multato per essere stato dal barbiere

Aveva i capelli “troppo in ordine” per il periodo. Così gli agenti si sono insospettiti e hanno scoperto che il ragazzo era appena stato dal suo barbiere di fiducia.

Trovato con i capelli troppo in ordine

E’ accaduto a Rovellasca, in provincia di Como. Mentre si aggirava nelle vie del centro storico del comune, la pattuglia in servizio della polizia locale ha notato il ragazzo girare per strada mentre tornava, presumibilmente, verso il proprio domicilio. Come riportato da “La provincia di Como”, ad attirare l’attenzione degli agenti in servizio, è stato il capello troppo curato per essere naturale.

Fermato, il ragazzo ha quindi ammesso di essere stato fino a pochi minuti prima dal parrucchiere, un uomo italiano di 50 anni che non ha smesso di lavorare nonostante i decreti e le ordinanze che ne vietano il prosieguo dell’attività. Il cliente e il barbiere sono stati quindi multati per aver disobbedito alle direttive delle autorità. Inoltre, il parrucchiere è stato anche segnalato alla Prefettura.