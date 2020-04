Campania, bimbo di 9 mesi positivo al Coronavirus

Salerno. Un bimbo di 9 mesi è risultato positivo al Coronavirus. Le sue condizioni di salute sono buone e non desterebbero preoccupazione.

Il piccolo è in quarantena ed è monitorato dall’Ospedale Ruggi d’Aragona. In isolamento con lui in ospedale anche i familiari.

Come riporta Fanpage.it, nei giorni scorsi era risultato positivo al tampone anche il nonno, mentre sarebbero negativi ai test, invece, i due genitori.

La famiglia ha scoperto la positività del bambino a seguito dei controlli condotti dall’Asl sui familiari del nonno, già positivo al test, come prevedono i protocolli nazionali. Quando la madre ha saputo che il suo piccolo era infetto, ha contattato subito i sanitari per poter prestare le cure del caso.