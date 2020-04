Oroscopo Paolo Fox 18 aprile 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per gli ultimi segni dello zodiaco. Ormai la Pasqua è alle spalle e siamo già proiettati verso la seconda metà di aprile. La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo 18 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario Pesci

Oroscopo 18 aprile Sagittario

Decisamente nella norma questo sabato di fine settimana. Secondo le previsioni, per quanto riguarda quella situazione che sapete, non dovete preoccuparvi più di tanto per la piega eventualmente presa da quest’ultima: riesaminandola meglio alla luce dei fatti, sicuramente riuscirete a risolverla molto presto. In amore, se non proprio a tutti voi nativi, a tanti il periodo risulterà abbastanza variegato in fatto d’umore: agli occhi di chi avete difronte risulterete imprevedibili, passando da uno stato d’animo all’altro con una velocità incredibile. Qualcuno poi lascerà il partner letteralmente a bocca aperta!

Calma, ok? Single, non è il momento di fare passi avventati, specie se siete nati di prima decade. L’intesa con la persona che vorreste conquistare (forse per via della distanza forzata) inizia a dare segni di debolezza: tenete duro, qualche battibecco non potrà affatto causare danni irreparabili. Nel lavoro, l’oroscopo del giorno 18 aprile al Sagittario indica che la strada verso il successo non sarà facile: tra un imprevisto e l’altro arriverete all’obiettivo finale.

Oroscopo 18 aprile Capricorno

L’oroscopo sulla giornata di sabato pone l’attenzione su un inizio di weekend davvero poco affidabile. Dire che potrebbe essere “brutto” forse è un po’ troppo, comunque non vi consigliamo di abbassare la guardia. Diciamo che la giornata, in questa parte finale della settimana sarà difficile soprattutto per i rapporti interpersonali. In amore, l’influsso di pianeti non allineati in positivo vi renderà agitati e inquieti. Dunque, anche in ambito sentimentale potreste rivelarvi insofferenti o lievemente stressati: non preoccupatevi, tutto si risolverà al più presto e già da domenica sera potrete iniziare a respirare. Single, la sfera sentimentale si annuncia “un po’ pazza” in questa giornata votata idealmente al relax: probabili umori traballanti e desideri contraddittori.

Oroscopo 18 aprile Acquario

Si preannuncia per voi dell’Acquario una giornata abbastanza sommessa per via della quadratura in atto tra Sole e Saturno, vostro pianeta di settore. Valutato nelle odierne predizioni con il segno del “sottotono”, il periodo di conseguenza sarà più pesante del solito da affrontare o portare a buon fine. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall’oroscopo sul vostro segno zodiacale, eventuali nuove realtà non dovranno costringervi a cambiare subito i modi e le vostre consuetudini.

Se sarete disposti ad accettare eventuali cambiamenti, andateci piano: il partner (o chi per lui/lei) capirà. Il consiglio: pensateci bene prima di fare qualsiasi nuova scelta, per qualcuno magari di vita. Single, il contrasto di alcuni pianeti dissonanti, in testa il Sole, potrebbe mettervi di fronte a qualche difficoltà. Nel lavoro invece, discreta la giornata: anche se non subito, presto si chiuderanno positivamente delle situazioni che sembravano ormai irrisolvibili. Tranquilli, tutto andrà per il meglio.

Oroscopo 18 aprile Pesci

Questo fine settimana preannuncia una giornata più che ottima. Dire che si prospetta un inizio week-end ottimo non è sbagliato, anzi: valutato nelle predizioni disabato come perfetto specialmente in ambito familiare, nel periodo non troverete ostacoli insormontabili.

Secondo l’oroscopo del giorno 18 aprile, parlando in merito all’amore, la Luna nel segno vi renderà allegri, spensierati e senz’altro vogliosi di inventarvi qualcosa di nuovo da fare non appena questo “periodaccio” sarà concluso. In testa, lo sapete già, avete un solo pallino: un viaggetto da fare con la persona amata, progetto che coltivate da tempo, mai potuto mettere in pratica. Date sfogo alla vostra voglia di vivere, iniziando già da adesso a programmare le cose belle da fare quest’estate (d’obbligo gli scongiuri!). Se single invece, sprizzerete energia da tutti i pori. Sarà questo il momento migliore per agire nei confronti di chi sapete oppure per approcciare nuove amicizie; “le armi” le avete: telefono, pc e simpatia!