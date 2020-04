Giugliano, oltre 4mila domande per i buoni spesa: codice digitale per i beneficiari

Giugliano. Sono 4141 le domande presentate dai cittadini al Comune per ottenere il buono spesa. I servizi demoanagrafici e servizi sociali ed educativi, a pieno regime di personale in presenza ed in smart working, hanno provveduto alla fase di protocollazione ed alla fase istruttoria delle istante pervenute.

Giugliano, buoni spesa

Tuttavia, molte domande risultano incomplete e necessitano pertanto di integrazioni. “Si precisa che tutti i richiedenti che hanno prodotto domande non conformi all’avviso pubblico sono stati contattati ed invitati ad inviare le integrazioni in tempo celere per dare maggiore impulso alla fase istruttoria e addivenire alla formazione dell’elenco finale dei beneficiari”, si legge sull’avviso pubblicato sul sito del Comune.

Le richiamate integrazioni documentali comportano un ritardo nella conclusione della fase istruttoria della domande. Per tale ragione, il Comune “procederà, con decorrenza 20/04/2020, all’assegnazione dei buoni spesa in primis in favore dei ‘nuclei privi di reddito in quanto non assegnatari di alcun beneficio pubblico’ la cui domanda, secondo l’ordine cronologico di accettazione all’ufficio protocollo, è conforme al richiamato avviso pubblico in quanto l’istruttoria risulta completata con esito positivo”.

Codice digitale per i beneficiari

I beneficiari riceveranno, sul numero di cellulare o indirizzo mail riportato nel modello di domanda, un messaggio che riporterà un QR code in quanto i buoni spesa saranno emessi in formato digitale.

“Il buono spesa digitale associato al beneficiario, dovrà essere esibito esclusivamente presso gli esercizi convenzionati, il cui elenco sarà riportato nel richiamato messaggio nonché pubblicato, in data odierna, sul sito istituzionale dell’ente”.

