Coronavirus, in Campania mascherine gratuite: “Due per ogni famiglia”

Come in Lombardia, anche in Campania l’uso delle mascherine sarà obbligatorio. E c’è un di più: ogni famiglia riceverà due mascherine gratuitamente.

Campania, mascherine gratuite

“Abbiamo raggiunto un’intesa con Poste Italiane che gratuitamente farà arrivare queste mascherine in confezioni da 2 in ogni famiglia“, ha spiegato il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta su Facebook.

A maggio l’uso della mascherina sarà obbligatorio. “L’uso delle mascherine diventerà obbligatorio in Campania dopo il 3-4 maggio. Non lo abbiamo fatto oggi perché volevamo prima far arrivare a tutte le famiglie gratuitamente mascherine della Regione Campania”, aggiunge il governatore campano.

“Da oggi è iniziata la distribuzione alle farmacie – ha spiegato – poi le distribuiremo ai medici di medicina generale. Entro il 2 maggio completeremo la distribuzione gratuita di mascherine e potremo rendere obbligatorio l’uso al di fuori delle abitazioni”, ha precisato De Luca nel video-messaggio.

