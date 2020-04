Meteo, weekend di sole: temperature fino a 30° poi pioggia e temporali. Le previsioni

Previsioni Meteo. Continua il dominio anticiclonico sull’Italia dove il quadro meteo-climatico assume sempre più caratteristiche tardo primaverili. Tuttavia, proprio a partire da venerdì, una circolazione di bassa pressione sul nord Africa comincerà ad attivare una risalita di calde ed umide correnti meridionali sull’Italia le quali, se da un lato porteranno qualche nube in più, dall’altro favoriranno un ulteriore incremento dei termometri su gran parte del Paese. In anticipo sulla tabella di marcia le temperaturepotranno salire su valori praticamente estivi. Vediamo più nel dettaglio dove si potranno toccare per la prima volta valori anche prossimi ai 30°C.

Le previsioni

Come anticipa il sito Ilmeteo.it, venerdì, la colonnina di mercurio salirà già in forma piuttosto evidente. Registreremo valori massimi diffusamente prossimi ai 25-26°C su molte regioni soprattutto al Centro-Nord e sulle due Isole maggiori con picchi anche superiori nelle vallate alpine e nelle aree interne della Sardegna e della Sicilia.

Nonostante l’arrivo di una maggior nuvolosità, i picchi di temperatura più elevati si registreranno però nel corso del prossimo weekend quando nelle aree più interne sarde e siciliane i termometri potranno toccare punte fino a 29-30°C. Anche sul resto del Paese continueremo ad avere un clima molto mite e di stampo tardo primaverile.

Salvo sorprese, questa fase di caldo anomalo si attenuerà però già con l’inizio della prossima settimana. Un movimento verso nord dell’alta pressione favorirà l’ingresso di aria più fredda capace di alimentare inoltre un vortice di bassa pressione a ovest dell’Italia responsabile di un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche. Di questo però ce ne occuperemo più nel dettaglio negli articoli dedicati.