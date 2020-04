Diretta regione Lombardia 17 aprile: conferenza stampa. Bollettino regione Lombardia Coronavirus diretta Facebook

Diretta regione Lombardia oggi 17 aprile. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Il governatore Fontana parla ormai di riapertura. Oggi ha detto: “La condizione ineludibile per parlare di riapertura è che ci sia il via libera della scienza. Se la scienza ci dirà bisogna stare chiusi staremo chiusi, però allo stesso tempo non possiamo farci trovare impreparati”.

Diretta Regione Lombardia 17 aprile: la conferenza stampa

A tenere la conferenza stampa, a questo link, sarà Giulio Gallera, assessore regionale alla sanità.

Sono 3500 le visite domiciliari effettuate in Lombardia dalle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale per il monitoraggio dei pazienti Covid dimessi o mai ricoverati o delle persone con sintomi Covid. “A oggi sono 44 le Usca attivate. In alcune aree sono dotate di ecografi portatili e fanno anche le radiografie domiciliari ai pazienti e ne valutano le condizioni” ha spiegato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera in commissione regionale Sanità. Gallera ha anche fornito il numero delle ‘degenze di sorveglianza’ aperte per chi ha sintomi lievi o non può svolgere la quarantena in casa, che sono “circa 500”. “Un numero significativo”, ha commentato l’assessore.

Bollettino Regione Lombardia 16 aprile

231 nuove vittime in 24 ore ieri a fronte delle 235 di due giorni fa. Rispetto a ieri ci sono stati +941 nuovi casi di positività (ieri erano +827), per un totale di 63.094 (ieri era 62.153). I dati arrivano a fronte di 232.674 tamponi eseguiti (+10.706 nelle ultime 24 ore, ieri erano 221.968).

Il bilancio dei decessi raggiunge quindi quota 11.608 (ieri erano 11.377): oggi si sono registrati +169 casi attualmente positivi (ieri erano +235). Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è di 1.032 (-41 rispetto a ieri quando erano 1.073), i ricoverati sono 11.356 (-687 rispetto a ieri quando erano 12.043).

Dati relativi ai casi Covid-19 nelle province:

Bergamo 10.518 (+46)

Brescia 11.355 (+168)

Como 2.233 (+79)

Cremona 5.273 (+71)

Lecco 1.986 (+4)

Lodi 2.626 (+39)

Monza e Brianza 3.932 (+54)

Milano 14.952 (+277)

Mantova 2.691 (+36)

Pavia 3.390 (+74)

Sondrio 864 (+5)

Varese 1.953 (+69)

Bollettino Protezione civile 16 aprile

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 168.941. Di questi, 106.607 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.072, per un totale di 40.164. Il totale delle vittime è di 22.170, 525 in più rispetto a ieri. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 2.936, 143 in meno rispetto a ieri: il dato è in calo per il tredicesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 26.893 sono poi ricoverati con sintomi – 750 in meno rispetto a ieri – e 76.778 sono in isolamento domiciliare, il 72% del totale.

È record di tamponi eseguiti: nella giornata di oggi sono 60.999 in più, per un totale di 1.178.403. Ieri erano stati 43.715. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a 1 o 2 tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.