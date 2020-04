Buon venerdì 17: immagini spiritose e frasi da inviare su Whatsapp

Buon venerdì 17: immagini spiritose da inviare su Whatsapp. Venerdì 17 di un anno bisestile in piena pandemia. Oggi, per chi è superstizioso, non sarà proprio una giornata facile. “Anno bisesto, anno funesto”, recita un antico adagio. E questo 2020 sembra proprio non fare eccezione alla regola, anzi sembra essere andato oltre il normale con il Coronavirus che sta mettendo in gravi difficoltà l’intero pianeta.

Molti in questo venerdì 17 faranno tutti gli scongiuri del caso, raddoppiati o triplicati rispetto al normale vista la situazione di eccezionalità che sta vivendo il mondo. A dare a questa giornata un’aura di sfortuna è l’insieme di due elementi infausti: venerdì, ossia il giorno della morte di Gesù o, come si pensa, del diluvio universale e il numero 17.

Quest’ultimo da sempre è stato considerato negativamente. Nell’antica Grecia i pitagorici lo disprezzavano poiché si trovava fra il 16 e il 18, due numeri considerati la pura rappresentazione dei quadrilateri 4×4 e 3×6.

Buon venerdì 17 immagini e frasi

Non essere superstizioso: Venerdì 17 non succederà nulla che non possa accadere sabato 18;

Nessun venerdì 17 farà mai paura quanto un qualsiasi lunedì mattina;

Oggi è il compleanno di colei che ha sempre fatto parte della mia vita, l’altra parte di me: auguri Sfiga, buon venerdì 17;

Sei bella come il venerdì 17.

Non temete il venerdì 17. La sfiga lavora incessantemente anche negli altri giorni;

La mia vita è un perenne venerdì 17;

Venerdì 17 porterà anche sfiga. Ma non mi pare che gli altri giorni dell’anno siano tutto sto carnevale di Rio;

Gente che ancora si lamenta del venerdì 17 non capendo che la vita è una sfiga continua;

Immagini