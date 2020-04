Coronavirus a Marano, c’è la terza vittima: è un’operatrice sanitaria

Marano. C’è il terzo decesso da Coronavirus a Marano, in provincia di Napoli. Si tratta di un’operatrice sanitaria, residente a Marano.

Come riporta Terranostranews.it, la donna lavorava in un noto ospedale napoletano. Negativi, invece, i tamponi eseguiti sugli anziani ospiti della casa di riposo Villa della Gioia, adiacente all’altra struttura in cui si registrano diversi casi di positività. I positivi sul territorio, ad oggi, sono 62, compresi i guariti e i deceduti.

Terzigno, dottoressa uccisa dal coronavirus

Nel napoletano muore un altro membro del personale sanitario. Stamane è deceduta la dottoressa Maria Rosaria Esposito, 47 anni, da un mese e mezzo ricoverata in terapia intensiva. La dottoressa lavorava presso la casa di cura “Maria Rosaria” di Pompei. La notizia ha fatto presto il giro della comunità di Terzigno. Sono tanti quelli che ricordano la professionalità della dottoressa che ha aiutato molte mamme a far nascere i loro bambini