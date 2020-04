Giugliano, violano la quarantena per gettare acqua addosso a un senzatetto. Video

A Giugliano alcuni ragazzi hanno violato la quarantena per scendere in strada e prendere di mira un senzatetto.

L’atto di bullismo è stato immortalato in un filmato, poi postato sui social.

Giugliano, ragazzi gettano acqua addosso ad un senzatetto

Nel video si vedono dei ragazzi, a piazza San Nicola gettare dell’acqua addosso ad un uomo senza fissa dimora. Il filmato in questione è stato segnalato al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che si è attivato con l’ex consigliere comunale del Sole che Ride Giuseppe D’Alterio.

Il commento di Borrelli

“Questi delinquenti sono stati individuati e si procederà alla denuncia. Chi pensa di violare la quarantena e di approfittare dell’emergenza e delle strade vuote per poter fare atti di teppismo, di violenza gratuita e delinquere deve capire che verrà individuato e denunciato, non si darà scampa ai vandali, ai bulli e ai delinquenti, si deve difendere la città da questi individui”, dichiara il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Poi aggiungere: “Mettere a repentaglio la propria incolumità, violando la quarantena per gettare acqua addosso a una senzatetto è un gesto da veri miserabili, da vigliacchi e da cialtroni”.

