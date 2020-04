Mugnano, lotta al virus: Sarnataro annuncia ordinanza anti-fumo nelle file dei negozi

Non si potrà fumare all’aria aperta nei pressi di un negozio o quando si è in fila per entrare al supermercato. E’ il contenuto dell’ordinanza annunciata dal sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, nella diretta del Tg Club – Speciale Coronavirus.

Mugnano, lotta al virus: ordinanza anti-fumo

La correlazione tra fumo e Covid-19 è stata già confermata a marzo dall’Istituto Superiore della Sanità (ISS): i fumatori sono più esposti al rischio di contrarre il virus nelle sue forme più severe. Ma c’è di più: la nuvola di fumo prodotta durante il consumo di una sigaretta è potenzialmente infettiva e contagiosa per le persone che sono nelle vicinanze. Infatti la nicotina bruciata durante la combustione viene inalata dal fumatore. Il vapore espulso dalla persona infetta conterrebbe goccioline cariche di virus.

Il problema si è posto anche per le sigarette elettroniche. A sollevarlo, qualche settimana fa un deputato del M5s, Giorgio Trizzino, medico. In una dichiarazione diffusa dall’Adnkronos espresse preoccupazione dopo aver visto un signore in fila al supermercato intento a fumare una sigaretta elettronica. All’occhio clinico del parlamentare non sfuggì la circostanza che “il fumo delle ‘svapo’ non è altro che vapore acqueo a bassa temperatura, cioè piccole goccioline d’acqua che vengono trasportate a distanza dal vento. Cioè, secondo quello che si dice a proposito delle modalità di contagio, milioni di vettori per il virus, se a fumarla è un infetto.

Insomma, visto che al momento ci sono già vari studi scientifici sul tema, il pericolo esiste ed è fondato. Per questo, in vista dell’avvio della fase “2”, quando i cittadini in strada, così come i fumatori saranno di più, il sindaco di Mugnano ha deciso di correre ai ripari. Il pericolo di una diffusione del contagio in strada potrebbe crescere. E il fumo di una sigaretta potrebbe contribuire ad allargare l’epidemia.