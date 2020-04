Coronavirus, la Kimbo di Melito aumenta lo stipendio di 200 euro ai suoi dipendenti

2000 euro in più sullo stipendio dei dipendenti della Kimbo di Melito. Un premio per i dipendenti dell’azienda di torrefazione che stanno prestando lavoro in questo periodo difficile legato all’emergenza sanitaria Covid-19.

Napoli, la Kimbo di Melito eroga un bonus di 200 euro ai suoi dipendenti

Si tratta di un segnale importante in quella che si prefigura come la più grave crisi economica dal Secondo Dopoguerra a oggi. L’incremento salariale sarà ricoconosciuto ai lavoratori a partire dal mese di marzo finché non sarà rientrata l’emergenza. Ma le novità importanti per i lavoratori promosse dall’azienda di caffé non si fermano qui. La dirigenza infatti ha promesso di erogare un bonus di 300 euro a favore degli stessi dipendenti al raggiungimento di condivisi obiettivi aziendali.

Oltre ai riconoscimenti salariali, la Kimbo pensa anche alla sicurezza dei suoi dipendenti. Infatti ha disposto lo smart working per il personale non coinvolto nel processo industriale. Inoltre ha disposto la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro e ha garantito la disponibilità dei dispositivi di sicurezza a tutti i dipendenti.

“Desideriamo offrire un gesto concreto di ringraziamento verso i dipendenti Kimbo che stanno incessantemente assicurando la produzione del nostro caffè, rendendolo sempre disponibile nella GDO e ai consumatori, con senso di responsabilità e nel pieno rispetto di tutte le nuove norme rese necessarie” commenta Roberto Grasso, AD di Kimbo. “L’Azienda è vigile e attenta nel garantire un ambiente di lavoro sicuro e nel dimostrare al territorio e alle persone la piena vicinanza”.