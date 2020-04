Campania, nuova scossa di terremoto: paura tra la gente

La terra torna a tremare in Irpinia intorno alle 18,38. Una nuova scossa in via di definizione da parte dell’Ingv è stata avvertita in provincia di Avellino. La magnitudo valutata è di 3.1.

Campania, nuova scossa di terremoto

Molti i paesi da cui continuano ad arrivare segnalazioni Salza Irpinia, Candida, Avellino, Atripalda, Manocalzati ma non solo.

Gli esperti dell’ingv hanno individuato l’epicentro del fenomeno tellurico a sud est di Nusco. Una scossa che segue di poche ore quello avvenuto questa mattina alle ore 7,35.