Bonus 600 euro: è iniziato il pagamento dell’Inps. Quando arriva il bonus dei 600 euro.

Prende il via oggi il pagamento del bonus 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori. Bonus 600 euro ai lavoratori autonomi, finanziamenti alle pmi, voucher baby sitter, ammortizzatori sociali. Il primo pacchetto di misure contenute nel decreto legge ‘Cura Italia’ per le famiglie, i lavoratori e le imprese è partito. Da questa mattina l’Inps sta erogando il bonus previsto dal governo ai lavoratori autonomi.

“Sono in corso i pagamenti e già domani mattina quasi due milioni di autonomi troveranno nel loro conto corrente i 600 euro ed entro venerdì tutti i pagamenti saranno ultimati” ha detto ieri il ministro dell’economia Roberto Gualtieri.

Bonus 600 euro: il pagamento

Saranno in pagamento indennità per oltre 1,8 milioni di lavoratori, l’11% a favore di liberi professionisti e collaboratori, il 67% di lavoratori autonomi e il 22% di lavoratori agricoli. Complessivamente sono arrivate oltre 4 milioni di domande all’Inps. Restano da gestire ancora 3 milioni che l’Istituto punta a liquidare prima della fine della settimana.

In una nota congiunta del dicastero con l’Inps, il ministro Catalfo si rivendica: “E’ un segnale importante e concreto che diamo a chi oggi, a causa dell’emergenza coronavirus, sta vivendo un momento di difficoltà. Circa il 50% di coloro che hanno presentato la domanda riceveranno l’indennizzo sul proprio conto corrente nella giornata di mercoledì 15 ed entro la fine della settimana si chiuderanno tutte le restanti pratiche. Sono orgogliosa di quanto abbiamo fatto insieme a inps, al mef e alla banca d’italia per il pagamento in tempi rapidi. Oggi più che mai, il governo è vicino ai cittadini”.

Leggi anche: Bonus 600 euro: chi deve rifare la domanda?

“Uno sforzo enorme da parte dell’istituto e dei lavoratori che durante il weekend pasquale hanno lavorato al fine di sostenere il paese in questa fase difficile. A questi lavoratori va tutta la mia gratitudine”, aggiunge il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. Il 15 aprile saranno in pagamento indennità per oltre 1.800.000 lavoratori. L’11% a favore di liberi professionisti e collaboratori, il 67% di lavoratori autonomi e il 22% di lavoratori agricoli.

Da 600 euro a 800 euro

Dopo il pagamento di oggi del bonus 600 euro, si pensa a quello di aprile. Il maxi-decreto aprile in arrivo che dovrebbe essere di circa 60 miliardi di euro dovrebbe contenere l’aumento a 800 euro dell’indennità per aprile e maggio, che “arriverà automaticamente alla fine del mese” assicurano dal governo. Ma le piccole e medie imprese, fin dai prossimi giorni, potranno contare anche sul prestito automatico e garantito dallo Stato di 25 mila euro.

Bonus baby sitter

Anche i bonus baby sitter sono in pagamento oggi. Le 40.000 richieste dovrebbero andare in pagamento oggi sul Libretto famiglia. Mentre per quanto riguarda il congedo parentale sono circa 200.000 le domande di congedo parentale speciale, con il pagamento della retribuzione al 50% per massimo 15 giorni) che in gran parte sono già state anticipate dalle aziende ai dipendenti.