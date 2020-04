Diretta regione Lombardia 15 aprile: Coronavirus in Lombardia. Bollettino regione Lombardia diretta Facebook

Diretta regione Lombardia oggi 15 aprile. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Diretta Regione Lombardia 15 aprile: la conferenza stampa

A tenere la conferenza stampa, a questo link, sarà Giulio Gallera, assessore regionale alla sanità. Secondo l’assessore i dati avrebbero ormai raggiunto una situazione di stabilità. Le strutture ospedaliere, inoltre, non vivrebbero più una “situazione di criticità”. Giusto dunque, ha proseguito, pensare al domani e “iniziare a guardare a come riprendiamo la nostra quotidianità”.

Bollettino regione Lombardia 14 aprile

Nelle ultime 24 ore (ieri) ci sono stati +1.012 nuovi positivi (ieri erano 1.262), per un totale di 61.326. Diminuiscono rispetto a ieri anche i casi positivi nella provincia di Milano: sono +189 oggi, oltre alla metà rispetto a ieri quando erano +481. I dati arrivano a fronte di 214.870 tamponi eseguiti (+3.778 rispetto a ieri). Il bilancio dei decessi raggiunge quota 11.142: oggi si sono registrati +241 casi (ieri erano +280). Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è di 1.122 (-21), i ricoverati sono 12.077 (+49).

I dati relativi ai casi Covid-19 nelle province:

Bergamo 10.426 (+35)

10.426 (+35) Brescia 11.093 (+125)

11.093 (+125) Como 2.015 (+91)

2.015 (+91) Cremona 5.172 (+227)

5.172 (+227) Lecco 1.970 (+59)

1.970 (+59) Lodi 2.569 (+10)

2.569 (+10) Monza e Brianza 3.821 (+101)

3.821 (+101) Milano 14.350 (+189)

14.350 (+189) Mantova 2.631 (+60)

2.631 (+60) Pavia 3.246 (+53)

3.246 (+53) Sondrio 849 (+53)

849 (+53) Varese 1.813 (+102)

Bollettino protezione civile 14 aprile

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 162.488. Di questi, 104.291 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.695, per un totale di 37.130. Il totale delle vittime è di 21.067, 602 in più rispetto a ieri. Sono 3.186 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 74 in meno rispetto a ieri: il dato è in calo per l’undicesimo giorno consecutivo.

Dei pazienti attualmente positivi, 28.011 sono poi ricoverati con sintomi – 12 in meno rispetto a ieri – e 73.094 sono in isolamento domiciliare, il 70% del totale. Diminuiscono anche i tamponi eseguiti: nella giornata di oggi sono 26.779 in più, per un totale di 1.073.689. Ieri erano 36.717. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti “in uscita”, ovvero le persone che dopo la malattia o l’isolamento domiciliare vengono sottoposti a 1 o 2 tamponi prima di poter essere definiti “guariti”. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile.