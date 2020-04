Campania, terremoto in mattinata avvertito dalla popolazione

Terremoto poco fa in Campania. Alle 7 e 35 di oggi, 15 aprile, una scossa di magnitudo 3.3 si è registrata in provincia di Avellino, a Nusco. A darne una stima preliminare l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Campania, scossa di terremoto in Irpinia

Il sisma è stato avvertito distintamente in diverse zone della Campania, anche in provincia di Salerno e in provincia di Napoli. Al momento non ci sarebbe danni a cose o persone. Dopo la scossa si è scatenato il tam-tam sui social network. Tantissime le segnalazioni arrivate sui gruppi cittadini di Facebook e sui social network. l sisma ha avuto una profondità di 11 chilometri.