Oroscopo Paolo Fox 15 aprile Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa settimana per gli ultimi segni dello zodiaco. Ormai la Pasqua è alle spalle e siamo già proiettati verso la seconda metà di aprile. La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Ecco l'oroscopo di oggi mercoledì 15 aprile 2020. Curiosi di scoprire quali segni saranno baciati dalla fortuna? Mercoledì flop per il Leone e lo Scorpione. La Vergine e la Bilancia recuperano forza.

Oroscopo Paolo Fox 15 aprile: Leone

Il primo consiglio è di restare calmo, con Marte e la Luna in opposizione non puoi fare altrimenti. Indubbiamente sei agitato, disturbato da alcuni comportamenti freddi di persone a te vicine. Mercoledì e giovedì devi cercare di liberarti di un peso interiore, ma senza imporre la tua forza agli altri. Avere un atteggiamento testardo nei rapporti può essere solo uno svantaggio.

Oroscopo Paolo Fox 15 aprile: Vergine

Nell’ultimo mese hai perso tanto e adesso sei costretto a ricostruire. Tuttavia, qualcuno è riuscito proprio nella fase critica a trovare una marcia in più, quando si tocca il fondo non si può che risalire e tu non sei una persona che molla. In questi giorni potresti partorire una bella idea per superare un problema personale o lavorativo. Le cose non vanno bene in amore, ci sono diversi problemi, soprattutto per chi ha in ballo due storie.

Oroscopo Paolo Fox 15 aprile: Bilancia

Se hai avuto, come probabile, un inizio di settimana pesante, sappi che mercoledì e giovedì saranno due giornate di forza. E’ anche vero che le stelle rivelano la presenza di qualche problematica di tipo pratico, ultimamente hai vissuto un periodo lavorativo di instabilità. Sei abbastanza stanco di continuare in questa situazione incostante, soprattutto perchè non hai colpe.

Oroscopo Paolo Fox 15 aprile: Scorpione

Sei molto suscettibile in questa giornata e ti irriti facilmente. Probabilmente non ti sei sentito trattato come meritavi, qualcuno non ha riconosciuto il tuo valore, in questa condizione è preferibile rimanere tranquillo ed evitare conflitti e polemiche. Attenzione se sei tra coloro che hanno avuto problemi di casa o famigliari.