Giugliano, 30enne prende a sprangate le auto in sosta: denunciato dai Carabinieri

Giugliano. E’ stato denunciato l’uomo che ha preso a sprangate alcune auto parcheggiate a Corso Campano. Una volta fermato dai Carabinieri, il 30enne è stato trovato in possesso di una pisside rubata in una chiesa.

Stamattina alcuni passanti hanno notato l’uomo, di origine nigeriane e già noto alle forze dell’ordine, mentre danneggiava con una mazza di ferro e senza alcun motivo apparente alcune delle auto in sosta.

I militari, anche grazie alla visione dei filmati delle telecamere installate in strada, hanno rintracciato e identificato il 30enne. Nelle sue disponibilità la mazza utilizzata per danneggiare le auto e una pisside, un contenitore utilizzato durante le funzioni religiose per conservare le ostie. Il manufatto era stato rubato qualche giorno fa nella chiesa di San Nicola. Gli uomini dell’Arma lo hanno denunciato per danneggiamento e ricettazione.