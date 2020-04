Napoli, follie da Coronavirus: gioca a tennis contro una vetrina di una pizzeria. Video

Storia di ordinaria “follia”a Napoli, dove un cittadino ha pensato bene di cimentarsi in attività sportive al Corso Vittorio Emanuele, nonostante il divieto di uscire di casa.

Napoli, gioca a tennis contro una vetrina di una pizzeria

E’ il caso di uomo che al Corso Vittorio Emanuele ha dato vita ad una sessione di tennis. In un filmato, inviato da un cittadino al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, si vede un signore, armato di racchetta, palleggiare con una pallina da tennis usando come sponda le vetrate di una nota pizzeria.

“Purtroppo ci sono ancora tante persone che non comprendono o che non voglio comprendere l’importanza di restare a casa e di rispettare le normative di sicurezza, anzi alcune di loro approfittano proprio di questa emergenza per fare ciò che vogliono nelle strade deserte”, afferma il consigliere Borrelli.

“I contagi nel nostro territorio sono in calo ma per colpa di qualche idiota si potrebbe avere un ritorno massiccio della diffusione del virus, gettando all’aria tutto il lavoro fatto fino ad ora. È importantissimo – prosegue Borrelli – evitare che certi personaggi si impadroniscano delle strade, approfittando di questa situazione d’emergenza, per dare libero sfogo alle loro fantasie più assurde e per questo chiediamo controlli serrati e punizioni severissime per chi trasgredisce alle regole”.