Diretta regione Lombardia 14 aprile: conferenza stampa. Bollettino ufficiale regione Lombardia diretta Facebook

Diretta regione Lombardia oggi 14 aprile. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Diretta Regione Lombardia 14 aprile: la conferenza stampa

A tenere la conferenza stampa, a questo link, sarà Giulio Gallera, assessore regionale alla sanità. “A Milano c’è ancora troppa gente che si muove”, ha dichiarato Gallera che chiesto controlli «più incisivi» da parte della polizia locale. “Noi siamo consapevoli di quello che sta succedendo e richiamiamo tutti a stare in casa” ha aggiunto l’assessore al Welfare.

Bollettino regione Lombardia 13 aprile

Nel bollettino di ieri, 13 aprile, reso noto dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.262 nuovi positivi (ieri erano 1.460), per un totale di 60.314. I dati arrivano a fronte di 211.092 tamponi eseguiti (+5.260 rispetto a ieri). Il bilancio dei decessi raggiunge quota 10.901: oggi si sono registrati +280 casi (ieri erano 110). Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è di 1.143 (-33), i ricoverati sono 12.028 (+59).

La suddivisione dei casi per province:

Bergamo 10.391 (+82)

10.391 (+82) Brescia 10.968 (+100)

10.968 (+100) Como 2.015 (+91)

2.015 (+91) Cremona 4.945 (+244)

4.945 (+244) Lecco 1.911 (+30)

1.911 (+30) Lodi 2.559 (+16)

2.559 (+16) Monza e Brianza 3.720 (+81)

3.720 (+81) Milano 14.161 (+481)

14.161 (+481) Mantova 2.571 (+85)

2.571 (+85) Pavia 3.193 (+60)

3.193 (+60) Sondrio 796 (+75)

796 (+75) Varese 1.711 (+48)

Bollettino Protezione civile 13 aprile

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 159.516. Di questi, 103.616 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.224, per un totale di 35.435. Il totale delle vittime è di 20.465, 566 in più rispetto a ieri. Sono 3.260 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 83 in meno rispetto a ieri: il dato è in calo per il decimo giorno consecutivo.

Dei pazienti attualmente positivi, 28.023 sono poi ricoverati con sintomi – 176 in più rispetto a ieri – e 72.333 sono in isolamento domiciliare, il 70% del totale. Diminuiscono anche i tamponi eseguiti: nella giornata di oggi sono 36.717 in più, per un totale di 1.046.910. Ieri erano 46.720. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio.