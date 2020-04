Coronavirus, a Giugliano prime riaperture: rialzano le serrande i negozi per bambini

Primi spiragli di luce per il commercio al dettaglio a Giugliano e nel resto della Regione. Da oggi hanno rialzato le serrande i negozi di abbigliamento per bambini. A Via Roma come a corso Campano, si rivedono finalmente le vetrine di alcune attività commerciali dopo l’emergenza coronavirus.

Giugliano, riaprono i primi negozi per bambini

All’interno dei negozi c’è voglia di ripartire. I dipendenti si preparano alla stagione primavera-estate. Vengono allestiti i manichini e gli scaffali dopo il brusco stop imposto il 9 marzo dal lockdown nazionale. Secondo l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, i negozi di abbigliamento per bimbi e neonati potranno riaprire il martedì e il venerdì dalle 8 alle 14. Nella settimana del 1 maggio, invece, martedì e giovedì nella stessa fascia oraria.

Ovviamente anche all’interno di queste attività di commerciali dovranno essere rispettate le regole imposte dai decreti ministeriali e le indicazioni del Ministero della Salute. Mai più di un cliente alla volta. Titolari e commessi dovranno sempre indossare guanti e mascherine per proteggersi e proteggere gli altri. E’ consigliato l’uso di gel igienizzante durante le ore lavorative.