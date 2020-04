Coronavirus Giugliano: 2 guariti e un altro positivo: gli infetti salgono a 57

Cresce ancora il contagio da Coronavirus a Giugliano. Nonostante divieti e restrizioni. Nel giorno di Pasquetta, 13 aprile, si registrano in città un altro caso di positività al Covid-19. Il totale sale così a 57.

Coronavirus, cresce il contatio da coronavirus: un altro caso

Si tratta di una crescita lenta ma costante. Quasi ogni giorno si rilevano nuovi affetti nella terza città della Campania e in generale nell’area nord di Napoli. Afragola, Casoria e Giugliano sono i centri capofila di questa triste classifica. Preoccupa anche Marano, soprattutto dopo il focolaio scoppiato in una casa di riposo per anziani. Male anche Pozzuoli dopo il caso dell’ospedale Madonna delle Grazie, dove risultano contagiati medici e infermieri.

La polizia municipale, durante tutta la giornata, ha controllato 94 persone in strada e due attività commerciali: in ventuno sono stati denunciati.