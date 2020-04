Villaricca. Coppia in strada per la passeggiata con il cane: “Mi sta corteggiando, l’ho incontrato per caso”

I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno intensificato i controlli nel periodo pasquale, per evitare assembramenti e violazioni alle norme anti-contagio.

Sanzioni anche a Villaricca dove 4 amici si erano riuniti per giocare a carte. La motivazione in questo caso è stata la noia: tutti residenti in comuni diversi si erano dati appuntamento per trascorrere qualche ora di distrazione.

Ancora a Villaricca, due persone – un uomo e una donna – sono stati sanzionati perché non sono stati in grado di giustificare per quale motivo fossero insieme per accompagnare il cane nella passeggiata quotidiana. La donna ha risposto di aver incontrato per caso l’uomo e di essere stata “corteggiata”. La menzogna è stata facilmente smascherata: i due erano già insieme da molti anni.