Giugliano-Qualiano: la Pasquetta è blindata dai carabinieri

GIUGLIANO-QUALIANO. E’ una Pasquetta blindata dai carabinieri quella tra Giugliano, Qualiano e Varcaturo. I militari dell’arma della compagnia di Giugliano stanno controllando numerosi punti delle città.

I posti di blocco sono concentrati soprattutto lungo le vie di accesso alla zona mare di Varcaturo, Licola, Lago Patria e verso Pozzuoli. Schieramenti di carabinieri sono presenti lungo la circumvallazione esterna, a Varcaturo lungo via Ripuaria, a Qualiano. I militari stanno fermando chiunque viene trovato in strada, in auto o a piedi. Chi è in giro senza un motivo di necessità viene multato.

Il timore è che ci sia qualcuno intenzionato, nonostante le restrizioni da Coronavirus, a trascorrere la Pasquetta in giro o magari vicino al mare visto anche il meteo favorevole. Le misure restrittive dei decreti Coronavirus obbligano i cittadini italiani ancora a restare a casa fino al 3 maggio per evitare il contagio.

In queste settimane i controlli sono serrati da parte delle forze dell’ordine. Numerosissime sono le denunce a chi è stato trovato in strada senza un motivo di necessità. Chiunque sia in strada deve presentare un’autocertificazione che attesti il motivo per cui si trova in giro. Gli unici motivi per cui si può uscire di casa sono: lavoro, salute o necessità (spesa al supermercato o in farmacia).

A Giugliano, stando ai dati di ieri della Protezione civile locale, sono 56 i casi di Coronavirus.