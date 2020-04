Diretta Regione Lombardia 11 aprile: conferenza stampa. Bollettino ufficiale regione Lombardia diretta Facebook

Diretta regione Lombardia oggi 11 aprile. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Diretta Regione Lombardia 11 aprile: la conferenza stampa

A tenere la conferenza stampa, a questo link, sarà Giulio Gallera, assessore regionale alla sanità. “Ci auguriamo che il contagio continui a calare, sempre di più. Stiamo combattendo un nemico invisibile. Basta polemiche”, ha detto vicepresidente della Regione Fabrizio Sala, prima di comunicare i dati, “cerchiamo di impegnarci e di rispettare le regole”. “Ancora una volta ci auguriamo che i cittadini lombardi restino nelle loro case durante le vacanze di Pasqua. Oggi la Protezione civile è riuscita a consegnare 100 mila mascherine alla forze dell’ordine che potranno così lavorare in maggiore sicurezza”.

Bollettino regione Lombardia 10 aprile

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.246 nuovi positivi, per un totale di 29.530. I dati arrivano a fronte di 186.325 (+9.372 nelle ultime 24 ore) tamponi eseguiti. Il bilancio dei decessi raggiunge quota 10.238: oggi si sono registrati 216 casi. Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è di 1.202. I ricoverati sono 11.877 e i dimessi 16.280. Altri 16.451 pazienti sono in isolamento domiciliare.

Bollettino Protezione civile 10 aprile

In Italia secondo il bollettino della protezione civile, i contagi da nuovo Coronavirus sono 147.577 (+3951 rispetto a ieri, 1396 i nuovi casi attivi), di cui 30.455 guariti (+1.985 rispetto a ieri) e 18.849 decessi (+570 rispetto a ieri). Questi i numeri aggiornati dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese ad oggi, venerdì 10 aprile.