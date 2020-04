Coronavirus, bollettino Protezione Civile 10 aprile: la discesa non c’è. Calano i ricoveri

3951 nuovi contagi e 570 decessi. Sono i numeri del coronavirus nel bollettino del 10 aprile della Protezione Civile. La situazione si mantiene stabile, mentre diminuscono i ricoveri e aumentano i guariti.

Coronavirus, bollettino protezione civile 10 aprile

Se non fosse per il numero di vittime, ancora alto, troppo alto (570), i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile sarebbero positivi, pur in un generale senso di stabilità rispetto agli ultimi giorni. Dai grafici – così come emerge dalla conferenza stampa di Angelo Borrelli – si evince che il picco c’è ancora. Stazioniamo ancora sul “plateau”, come dicono gli epidemiologi, e non si registra purtroppo una vera e propria discesa nei contagi.

I positivi giornalieri sono pari a 1396 unità (ieri erano stati 1195, cifra che si ottiene sottraendo al numero dei nuovi contagi il numero dei decessi e dei guariti). Conforta il crollo dei ricoveri in terapia intensiva. Oggi sono ricoverate 3497 persone, 108 meno di ieri. Sono ricoverate con sintomi 28242 persone, 157 meno di ieri. Resta alto il numero delle vittime. Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 570 persone (ieri le vittime erano state 542), arrivando a un totale di decessi 18849.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 147.577 (3951 nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 3836) ma i tamponi fatti oggi sono stati 53495, più di ieri 51680, abbassando il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati a un1 malato ogni 13,5 tamponi fatti, il 7,4%. Stesso valore di due giorni fa, il minimo da inizio pandemia.