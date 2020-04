Menù di Pasqua: cosa preparare per il pranzo di Pasqua 2020. Ricette facili per primi, secondi e dolci

Menù di Pasqua, vediamo cosa preparare per il pranzo del giorno di Pasqua. Nonostante sia una Pasqua diversa per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus, domani le famiglie italiane si riuniranno a tavola. Il giorno della resurrezione del Signore si è soliti pranzare in famiglia mangiando alcuni prodotti tipici in tutta l’Italia, come la colomba e l’uovo al cioccolato. Ma ci sono diverse pietanze che domani possono essere preparate. Vediamo insieme un tipico menù di Pasqua.

Menù di Pasqua

La torta pasqualina

La torta pasqualina viene servita come antipasto. E’ una torta salata dal gusto rustico. Gli ingredienti per prepararla sono: 2 rotoli di pasta brisé, 1 kg di biete o spinaci, 350 grammi di ricotta vaccina, 4 cucchiai di parmigiano, 1 cipollotto fresco piccolo, 1 cucchiaio d’olio, maggiorana fresca, 4 uova e sale. Adagiare in una pentola piuttosto grande il cipollotto tritato finemente con 1 cucchiaio di olio e far soffriggere per pochi secondi. Aggiungere le biete o gli spinaci perfettamente puliti e la maggiorana tritata. Girando, far insaporire per pochi secondi e poi versare qualche cucchiaio di acqua, abbassando la fiamma. Quando le verdure sono morbide, togliere il coperchio e far ritirare l’acqua.

Spegnere la fiamma e far raffreddare completamente. Aggiungere la ricotta sgocciolata, il parmigiano, il sale e un uovo e mescolare con la forchetta fino a ottenere una farcitura cremosa. Adagiare il disco di pasta brisè su un foglio di carta da forno posto su una teglia. Inserire la farcitura di verdure e spinaci. Fare dei buchi di circa 5 cm e farci cadere dentro le uova intere. Richiudere la torta con il secondo disco di pasta brisè, spennellare la superfice con albume d’uovo e bucherellarla. Far cuocere l’impasto nel forno per circa 25 minuti a 200°, poi abbassare la temperatura a 180° e cuocere per altri 15-20 minuti fino a doratura del disco. Sfornare e lasciar raffreddare un quarto d’ora prima di servirla.

Lasagna o tortellini in brodo

Per preparare le lasagne alla bolognese cominciate tritando finemente al coltello il sedano, la carota sbucciata e spuntata e la cipolla mondata in modo da ottenere 50 g per ciascun ingrediente. Scaldate l’olio in un tegame e aggiungete il trito di verdure. Unite la carne di manzo macinata grossa ed il macinato di maiale (la pancetta fresca, una parte molto grassa). Anche le carni dovranno rosolare lentamente per una decina di minuti. Inizialmente fuoriusciranno tutti i succhi ma una volta asciugati potrete sfumare con i 250 g di vino bianco. Non appena l’alcol sarà evaporato del tutto versate la passata di pomodoro. Poi aggiungete soltanto 1 dei 3 litri di acqua.

Aggiungete un pizzico di sale, mescolate e lasciate cuocere a fiamma medio-bassa per un’ora. Trascorsa la prima ora potrete aggiungere il secondo litro d’acqua, mescolate e proseguite la cottura ancora per un’ora. Al termine della seconda ora di cottura, versate l’ultimo litro di acqua e continuate a far cuocere sempre a fiamma dolce per un’altra ora. Il ragù cuocerà per almeno 3 ore con 3 litri di acqua aggiunti nei tempi indicati. A fine cottura il risultato dovrà essere denso. Regolate di sale e di pepe, spegnete la fiamma e unite il latte, mescolate e tenete da parte il ragù.

Prendete una teglia. Distribuite un filo di besciamella sulla teglia in modo uniforme su tutta la superficie, poi adagiate le lasagne verdi agli spinaci e il Parmigiano grattugiato. Create quindi un altro strato di lasagne verdi. Quindi procedete creando un nuovo strato di besciamella. Abbiate cura di distribuirla su tutta la superficie della teglia. Aggiungete anche il ragù e continuate così per tutti gli strati alternando sfoglie verdi, besciamella, ragù e Parmigiano. Terminate con lo strato di ragù e una spolverata di abbondante Parmigiano grattugiato. Cuocete in forno statico preriscaldato a 200° per circa 25 minuti.

L’agnello al forno con patate

Il secondo per il menù di Pasqua è l’agnello al forno con patate. Per prepararlo servono: 1 kg di agnello, 1 cipollotto, succo di limone, 80 ml di vino bianco da cucina, 2 rametti di rosmarino, 2 foglie di alloro, sale, olio, 1 kg di patate rosse, 1 aglio, 200 ml di acqua, 3 rametti di timo, 4 foglie di salvia, 5 bacche di ginepro, pepe nero. Per prima cosa porre i pezzi d’agnello in una ciotola capiente, spremere il succo di limone, versare il vino bianco, aggiungere le bacche di ginepro e l’aglio schiacciati e le foglie di alloro e di salvia. Lasciar riposare la carne con gli aromi per almeno 30 minuti per farla insaporire.

Lavare e asciugare il cipollotto, spuntare la base della radice e tagliarlo a strisce nel senso della lunghezza, infine dividerlo a metà. Preriscaldare il forno a 200°, nel frattempo sciacquare le patate, asciugarle bene e tagliarle a metà per poi riporle in una teglia da forno leggermente oliata. Aggiungere il cipollotto e l’agnello aromatizzato togliendo l’aglio. Insaporire ulteriormente con timo e rosmarino e coprire con l’acqua, condire con l’olio, salare, pepare e mescolare per far insaporire il tutto. Cuocere per circa un’ora e mezza.

Colomba alle mandorle

La colomba come l’uovo di cioccolato sono i dolci che in questa giornata non possono mancare. Questi gli ingredienti per la colomba alle mandorle della ricetta di Benedetta di fatto in casa per voi. 3 uova, 350 g farina, 90 g olio di semi di girasole, 170 g di latte, 150(200) g di zucchero, scorza di 1 arancia e di 1 limone, 1 fialetta Aroma Mandorla PANEANGELI, 1 bustina Lievito Pizzaiolo PANEANGELI, 1 confezione Macedonia candita PANEANGELI, Zucchero granella PANEANGELI q.b. Qui potete trovare il procedimento.

Leggi anche: Ricetta pastiera napoletana: ingredienti e procedimento della pastiera napoletana fatta in casa