Oroscopo Paolo Fox di sabato 11 aprile 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Si rinnova l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 11 aprile 2020. E’ iniziata la seconda settimana di aprile e siamo già a sabato. Come trascorreranno la giornata di domani i primi 4 segni dello zodiaco? Quali segni saranno favoriti dalle stelle? Scopriamolo insieme, leggendo le previsioni astrologiche.

Oroscopo Paolo Fox di sabato 11 aprile 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il Leone sta navigando a vista ed è pervaso dalle difficoltà: a breve dovrà prendere una decisione importante riguardo il proprio futuro. La Vergine è chiamata ad una Pasqua di riflessione, si sente sotto pressione e tra poco dovrà dare una risposta. La Bilancia sta aspettando soldi che ancora non arrivano ed è in generale molto sotto pressione. Lo Scorpione sta vivendo una “botta” di ottimismo e si appresta a vivere un weekend di ripresa psicofisica.

Oroscopo Paolo Fox di sabato 11 aprile 2020: Leone

Mercurio proverà a tendervi una mano ma il quadro astrale complessivo rimane ostile. In questo momento state navigando a vista e vi trovate in grosse difficoltà perché non sapete quale strada intraprendere. Molti di voi dovranno fare ben presto una scelta di lavoro oppure prendere addirittura decisioni importanti che riguardano il futuro. Prima di dire addio ad alcuni progetti che vi sono sempre stati a cuore, meglio rifletterci su e rimandare tutto al momento in cui le acque si calmeranno. In questo momento sarà molto meglio rinviare ogni decisione importante a quando potrà esserci maggiore lucidità e una più ampia visione delle cose.

Oroscopo Paolo Fox di sabato 11 aprile 2020: Vergine

Secondo le previsioni astrali dell’Oroscopo di Paolo Fox sta per arrivare una Pasqua di riflessione per le persone nate sotto il segno della Vergine. In genere non amate troppo le feste comandate perché frenano il vostro dinamismo. In questo periodo vi trovate frequentemente nella condizione di dare risposte che non vorreste dare. Vi sentite sotto pressione e questo non giova al vostro umore. Sarà importante impiegare questi giorni di festa per stare insieme alle persone che amate.

Oroscopo Paolo Fox di sabato 11 aprile 2020: Bilancia

Verso la fine del mese avrete Mercurio in opposizione e questo potrebbe crearvi qualche grattacapo dal punto di vista economico. State aspettando dei soldi che non sono ancora arrivati e intanto dovrete anche pagare tassi e balzelli pesanti in vista della ripresa delle attività. Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox tutto questo vi metterà decisamente sotto pressione rendendovi nervosi e intrattabili.

Oroscopo Paolo Fox di sabato 11 aprile 2020: Scorpione

In genere amate essere realisti ma questa volta l’ottimismo sta prendendo il sopravvento in vista della ripresa delle attività. Potrebbero esserci alcuni contrasti con persone che non sono d’accordo con le vostre idee e con i vostri progetti. In questo fine settimana, secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox, potrebbe esserci un buon recupero a livello fisico. Curate di più l’alimentazione ed evitate le grandi abbuffate.