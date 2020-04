Oroscopo Paolo Fox sabato 11 aprile: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox sabato11 aprile Ariete, Toro, Gemelli, Cancro. Vediamo questa seconda settimana del mese come proseguirà per i primi 4 segni dello zodiaco. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono.

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’Ariete ritrova ottimismo e voglia di fare, il che saranno molto preziosi quando la situazione tornerà alla normalità. Il Toro farebbe meglio a rinviare ai prossimi mesi un appuntamento che aveva previsto a breve. I Gemelli potrebbero farsi prendere dalla malinconia, attenzione a non farsi trascinare troppo in basso. Il Cancro avrà una spinta maggiore per vivere meglio questa Pasqua particolare, ormai Saturno non è più opposto.

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile: Ariete

La Luna è già nel vostro segno e tra un po’ potrete anche beneficiare del transito di Mercurio nel vostro segno. In questo fine settimana torna l’ottimismo, la voglia di fare e di stare bene. Quando ci sarà la ripartenza, sarete sicuramente tra i segni migliori e meglio attrezzati per partire alla grande. Non avrete più l’opposizione di Saturno e questo sarà un vantaggio non indifferente. Si tratta solo di aspettare con pazienza il momento giusto. Anche se il mese non è partito nel migliore dei modi, ci sarà l’occasione per recuperare presto e migliorare in molti ambiti della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile: Toro

Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox le stelle vi consigliano di rinviare un appuntamento che avevate programmato a breve scadenza ai mesi di giugno o luglio. In questo momento è importante farvi bene i conti in tasca per evitare di ritrovarvi in difficoltà. E’ vero che avete Giove in buon aspetto ad aiutarvi, ma è altrettanto vero che Saturno dissonante potrebbe frenare qualche vostra ambizione. E’ indubbiamente un periodo molto pesante, ma la nottata passerà.

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile: Gemelli

In questo momento è facile diventare preda della malinconia. Magari riaffioreranno i ricordi di altre festività pasquali vissute insieme ai familiari o ricordi intensi legati a persone che non ci sono più. Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox, la Luna opposta potrebbe insidiare il vostro umore e rendervi tristi e malinconici. Chiaramente si tratta di un periodo di passaggio legato anche a questi momenti difficili che stiamo vivendo a livello mondiale.

Oroscopo Paolo Fox 11 aprile: Cancro

Secondo le previsioni astrali dell’Oroscopo di Paolo Fox il fatto di non avere più Saturno opposto vi darà una maggiore spinta e vi aiuterà a trascorrere una Pasqua molto serena. In questo momento siete indecisi sul fatto di accettare o meno un accordo che non vi convince del tutto. Ci sono anche dei problemi con alcuni soldi che non sono arrivati. Ci sarà da pazientare ancora, anche se le casse piangono e le esigenze sono molte.