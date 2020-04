Casoria, si apre una voragine: tragedia sfiorata. Evacuati due palazzi

Ennesima voragine che si apre in strada a Casoria. Questa volta in via Diaz, dove un’improvvisa buca nell’asfalto ha completamente inghiottito un’automobile. Il fosso si è formato tra due condomini. Per le famiglie residenti è scattata l’evacuazione

Casoria, si apre una voragione: famiglie evacuate

Una volata apertasi la voragine, la gente che si è riversata in strada spaventata col rischio di creare assembramenti. Purtroppo, oltre all’emergenza sanitaria, Casoria è costretta a fare i conti anche con le condizioni sottosuolo.

Per fortuna non si registrano feriti, ma le immagini della buca hanno fatto presto il giro del web. Sul posto, in via Diaz, è giunto anche il Presidente del Consiglio Comunale di Casoria, Andrea Capano. Immediatamente allertati, sono giunti sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una gru per estrarre l’auto dalla voragine.

“Ormai a Casoria stiamo passando un momento particolare – ha dichiarato Capano, fortunatamente la situazione è al momento sotto controllo. La voragine si trova all’interno di un condominio, la cosa importante è che non ci siano feriti. L’incolumità dei cittadini è salva. Io abito un un’altra zona di Casoria ma sono stato immediatamente avvisato e sono venuto a controllare di persona proprio per vigilare sull’incolumità dei cittadini”.

Un episodio simile si era verificato un anno fa, ad aprile, in via San Mauro Ingoia, quando un autocompattatore della nettezza urbana della Casoriambiente fu inghiottito in una voragine. In quel caso si registrarono due feriti.