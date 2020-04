Dramma nel Casertano, Attilio muore nel sonno: la scoperta della mamma

Trovato morto a letto dai familiari. La vittima è Attilio Martinisi, 33 anni. Il dramma si è consumato questa mattina a San Felice a Cancello, comune in provincia di Caserta.

San Felice a Cancello, Attilio Martinisi muore a 33 anni

A fare la tragica scoperta sarebbe stata la mamma, questa mattina. Insospettita dal fatto che il figlio non si fosse ancora alzato, è entrata nella stanza e ha scoperto che Attilio non dava segni di vita. La donna ha lanciato urla di disperazione che hanno richiamato l’attenzione dei vicini. Quando il 118 è arrivato, però, per Attilio non c’è stato niente da fare a parte constatarne il decesso.

Ancora ignote le cause. Il giovane sarebbe stato stroncato da un infarto. E’ esclusa invece l’ipotesi coronavirus. Sul luogo dela tragedia sono successivamente arrivati anche i carabinieri. I militari dell’Arma hanno fatto i rilievi del caso e hanno preso atto delle cause naturali della morte. La salma del ragazzo è stata trasferita al reparto di Medicina Legale per l’esame autoptico. Il giovane è volato in cielo lasciando un grande vuoto nella famiglia e nella comunità.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social network da parte di amici e parenti. “Riposa in pace Caro Attilio Martinisi hai lasciato un bel ricordo di te a tutti, sempre sorridente, ti ricorderò per sempre. Solo che non doveva andare così”, scrive Virginia. “La vita con te è stata davvero infame”, il commento di Dolores.