Coronavirus, positivo esce ogni giorno: i vicini lo scoprono e chiamano i carabinieri

Nonostante fosse positivo, è uscito di casa con una certa frequenza e con i sintomi da coronavirus. Dopo essere stato scoperto, si è barricato in casa all’arrivo dei carabinieri. E’ successo a Latina, in un appartamento di via Galvaligi.

Latina, positivo gira in città: scoperto dai vicini, si barrica in casa

A segnalare le sue quotidiane infrazioni alla quarantena domiciliare, alcuni vicini. I residenti del quartiere infatti sospettavano della sua positività perché la moglie era già ricoverata da qualche giorno presso l’ospedale Santa Maria Goretti. I militari dell’Arma sono intervenuti nella strada di residenza del contagiato. Ma al loro arrivo insieme a un’ambulanza del 118, l’uomo si è barricato in casa, rifiutandosi di uscire per essere accompagnato in ospedale.

La trattativa per farlo desistere dal suo comportamento è durata circa un’ora, durante la quale i carabinieri hanno fatto intendere all’uomo che, nel caso non avesse aperto la porta, sarebbero intervenuti anche i vigili del fuoco. Alla fine l’uomo, che non aveva altre alternative, si è convinto ed è uscito, tra gli applausi – rivolti alle forze dell’ordine – dei vicini di casa. I militari dell’Arma lo hanno portato al Santa Maria Goretti, lo stesso ospedale dove è ricoverata la moglie.