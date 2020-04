Diretta Regione Lombardia 10 aprile: conferenza stampa. Bollettino ufficiale regione Lombardia diretta Facebook

Diretta regione Lombardia oggi 10 aprile. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Diretta Regione Lombardia 10 aprile: la conferenza stampa

A tenere la conferenza stampa, a questo link, sarà Giulio Gallera, assessore regionale alla sanità. Pietro Foroni, assessore regionale della Protezione civile, ha raccontato che centinaia di migliaia di mascherine “sono state distribuite in tutta la Lombardia, sulla base del volontariato, sfruttando una rete capillare. I cittadini potranno trovarle nelle farmacie, nelle edicole. Grazie ai volontari della Protezione civile che si sono spesi in questo compito”. “Ringraziamo anche i 2.434 medici che da ogni parte d’Italia e del mondo sono venuti qui, in Lombardia, per darci una mano con l’emergenza che ci ha investiti”, dice Gallera.

Bollettino regione Lombardia 9 aprile

Nelle ultime 24 ore, da ieri, ci sono stati 529 nuovi positivi, per un totale di 29.074. I nuovi casi nella Regione sono stati 1.388, 54.082 nel complesso. I tamponi effettuati finora sono stati 176.953, con 9.396 svolti da ieri. Il bilancio dei decessi raggiunge quota 10.222, con 300 vittime in più. Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è 1.236, -21 rispetto a ieri. I ricoverati sono 11.796 (+77) e i dimessi 15.706 (+1.032). Altri 16.042 pazienti sono in isolamento domiciliare.

Bollettino Protezione civile 9 aprile

Nel bollettino della Protezione Civile del 9 aprile riprendono a crescere i contagi: sono 4204 i positivi. Resta però stabile il numero dei guariti: sono 1979 in più. I deceduti sono 610, in aumento rispetto alla giornata di ieri.