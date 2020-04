Diretta regione Campania De Luca 10 aprile: la conferenza stampa di De Luca in diretta

Diretta regione Campania De Luca 10 aprile: la conferenza stampa. Oggi ci sarà un nuovo appuntamento con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che in diretta darà probabilmente nuove informazioni relativamente all’emergenza Coronavirus che si vive in Italia. Il presidente si collega dalla Regione e aggiorna i campani sui provvedimenti che palazzo Santa Lucia sta adottando in queste settimane.

Diretta Regione Campania Vincenzo De Luca 10 aprile

L’appuntamento di oggi è previsto per le 14.30. La regione Campania ha già emanato una ordinanza di chiusura dei supermercati per Pasqua e Pasquetta. “Nelle giornate di domenica e lunedì prossimi (Pasqua e Lunedì in Albis) resteranno chiuse tutte le attività commerciali compresi i supermercati e le rivendite di generi alimentari con esclusione delle farmacie e dei distributori di carburante” si legge nell’ordinanza.

La diretta della Regione Campania con il presidente De Luca di oggi 10 aprile sarà trasmessa su Facebook a questo link.

Bollettino regione Campania 9 aprile

Ieri l’unità di crisi della Campania ha diffuso come ogni giorno il bollettino sui casi di coronavirus in regione.

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 662 tamponi di cui 34 risultati positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 350 tamponi di cui 14 positivi;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 73 tamponi, nessuno positivo;

– ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: sono stati esaminati 54 tamponi di cui 2 positivi;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 76 tamponi, nessuno dei quali positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 96 tamponi di cui 3 positivi;

– Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 84 tamponi di cui 2 positivi;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 506 tamponi di cui 34 positivi;

– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 41 tamponi, di cui 7 positivi;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 75 tamponi di cui 2 positivi;

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 64 tamponi di cui nessuno risultato positivo.