Giugliano perde un simbolo, ci lascia Franco D’alterio: un grande della tammurriata

Giugliano piange Franco D’alterio, storico protagonista della musica popolare giuglianese e personaggio ben voluto da tutti in città.

Giugliano, ci lascia Franco D’alterio

“Zio Francuccio”, come tutti amano chiamarlo, portava avanti da decenni con la sua “paranza” la tradizione dei carri che proprio in questo periodo allietavano le festività pasquali in città.

Aveva con il suo gruppo instancabilmente portato avanti, con le sue forze, questa grande passione che prevedeva una magnifica festa che si svolgeva tutte le domeniche di Pasqua nel suo cortile in zona “Monaci” per poi proseguire sino al martedì con la classica Pasquetta a Lago Patria.

Dotato di un carisma unico e di una grande bontà, riusciva a riunire intorno a sé giovani e anziani ed aveva spesso coinvolto in questa stupenda esperienza culturale anche famiglie Rom dimostrando a tutti la forza dell’integrazione che può avere la musica.

Un grande della tammuriata

D’alterio era uno dei “grandi vecchi” della tammurriata e con lui a Giugliano perde un interprete unico e storico che tanto ha dato a questa importante manifestazione che in molti nel mondo ci invidiano: tanti infatti non sanno che la variante giuglianese della tammurriata è apprezzata e studiata all’estero per le sue caratteristiche sia musicali, sia di ballo.

Una perdita enorme per la famiglia D’alterio che alcuni mesi fa aveva già dovuto salutare uno dei figli di Franco, Stefano. Agli altri figli, alla moglie, a tutta la famiglia ed in particolare al caro amico Vincenzo, le più sentite condoglianze della nostra redazione.

Franco di certo a quest’ora starà cantando e ballando, trascorrendo la sua Pasqua come lui amava fare allietando il regno dei cieli.