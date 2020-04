Diretta regione Veneto 10 aprile: la conferenza stampa di Zaia. Bollettino ufficiale coronavirus regione Veneto

Anche oggi ci sarà una nuova diretta della Regione Veneto per gli aggiornamenti sul Coronavirus nella Regione. Il presidente Luca Zaia parla in diretta video dalla sua pagina Facebook ai veneti oggi venerdì 10 aprile. Ieri Zaia ha parlato dell’impennata dei casi positivi da Covid-19, un dato positivo e la spiegazione del perché. C’è stato poi l’annuncio della donazione del Qatar: un ospedale da campo portato in Italia con 5 aerei. Ancora una volta la questione mercati chiusi, dei Garden Center, dell’iniziale mancanza delle mascherine e dei dispositivi di protezione. Infine un accenno a come si pensa di ripartire in Veneto: come affrontare la cosiddetta Fase 2, quella che il premier Conte ha definito di “convivenza con il virus”.

“Sono 171.456 tamponi eseguiti ad oggi (ieri ndr) in Veneto. L’aumento dei contagi è previsto: i tamponi vengono processati, aspettatevi una impennata, perché noi li cerchiamo, i positivi è un indicatore della qualità della Sanità” ha detto Zaia.

Diretta regione Veneto 10 aprile

La diretta della Regione Veneto per l’aggiornamento della situazione legata al Covid-19 in Veneto è tenuta dal governatore Luca Zaia. Ed è possibile vederla a questo link.

Bollettino regione Veneto 9 aprile

Crescono i casi di positivi al Coronavirus in Veneto ma calano i decessi: stamane i positivi sono 12.933, 311 in più della rilevazione di ieri. Lo rende noto il bollettino della Regione Veneto. I pazienti in terapia intensiva sono 274, 3 in meno. I decessi sono 5, dato che porta a 680 il totale delle morti. I pazienti in area non critica sono 1.530 (2 in meno). I casi attualmente positivi sono 12.933, quelli dei negativizzati virologici 1.728. I deceduti in ospedale e in aree extra ospedale sono complessivamente 756. Il numero dei soggetti in isolamento è pari a 18.553. I dimessi sono 1.442.

L’ospedale donato dal Qatar

“Cinque aerei per portarlo, è grande come un campo da calcio: dobbiamo trovare l’area e un magazzino. Abbiamo un piccolo tesoro che può essere utilizzato in caso di emergenza in ogni luogo”. La Regione Veneto conferma che una prima parte dei materiali che compongono la struttura da campo donata dal Qatar è arrivata all’aeroporto di Verona Villafranca, accompagnata da dodici ingegneri qatarioti che assisteranno il montaggio, effettuato dai volontari della Protezione Civile.