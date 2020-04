Le zanzare trasmettono il Coronavirus, la bufala che corre sul web, ennesima fake news sul coronavirus

Una nuova bufala corre sul web. Questa volta si tratta della zanzara che può trasmettere il Coronavirus con la sua puntura. E’ sicuramente una notizia non vera. Andiamo a vedere il perché.

Il Dottor Cameron Webb, dell’Università di Sidney, ha dato una articolata risposta a questo semplice quesito, che spiega perché, per dire, possiamo prendere la malaria da una puntura di zanzara ma non Ebola o COVID19.

Se immaginate la zanzara media come una siringa sporca su zampe e ali, suggerisce l’esperto, state compiendo il paragone sbagliato.

Una siringa infatti trasferisce un liquido sostanzialmente inalterato. Inserisci la cannula in una vena, tiri su, la siringa si riempie, inserisci la cannula in una vena altrui, premi lo stantuffo, il sangue di prima si riempie. Ma la zanzara non è una siringa: è un animale che si nutre. Succhia il nostro sangue, lo digerisce per benino in modo che diventi nutrimento per se stessa e la sua numerosa prole, risciacqua e ripete.

Zanzara e Coronavirus: perché la Malaria sì invece?

La Malaria sfrutta questo meccanismo come vettore: il Plasmodio (meglio: i Plasmodi, anche loro sono una bella famiglia numerosa come quella di Coronavirus) ha imparato nella sua lunga vita a lasciarsi ingurgitare, entrare nell’apparato digerente della zanzara, e fuggire nelle sue ghiandole salivari.

La zanzara, come tutti sanno, inietta particolari sostanze (quelle che ci causano “la bolla”, ovvero l’irritazione cutanea) per anestetizzare la cute della loro “preda” e mantenere il sangue fluido. Il Plasmodio della Malaria scrocca un passaggio a quelle sostanze.

Il Plasmodio infetta la zanzara, ma non le causa nocumento, a parte il fatto che la sua saliva conterrà plasmodio in abbondanza, occultato astutamente tra anestetici e anticoagulanti come un orso in un gruppo di soldati tedeschi.

Perché SARS-CoV-2, gli altri Coronavirus e gli Ebolavirus no

Nessuno di questi virus ha mai dimostrato l’abilità di “evadere” dal sistema digerente della zanzara per spostarsi nelle sue ghiandole salivari, o anche solo infettarla.

Preveniamo gli aspiranti complottisti della zanzara: se uno scienziato vi dice “ad oggi non vi è nessuna evidenza, magari in futuro potremmo”, non vi sta aprendo la possibilità dello scenario opposto.

Vi sta dicendo che oggi come oggi, con tutti i dati presenti, non esiste un Coronavirus o un Ebolavirus che abbia raggiunto la capacità di infettare una zanzara. Magari potrà esistere in un lontano futuro, o anche mai, ma oggi no.

Sicuramente, SARS-CoV-2 non ha mai manifestato tale capacità. Potete quindi essere tranquilli su questo versante: non contrarrete mai COVID19 dalle punture di zanzara. La malaria forse, il virus Zika magari, la Chikunguya forse, la febbre gialla, la dengue e l’encefalite se avete sfortuna ma non COVID19.

Fonte: Bufale.net