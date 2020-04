Giugliano, incidente in via Frezza: scontro tra auto e scooter, c’è un ferito

Giugliano. Un incidente si è verificato poco fa in via Frezza. Stando alle prime informazioni apprese, una Fiat panda si è scontrata contro uno scooter.

Giugliano, incidente in via Frezza

A causa del violento impatto, il centauro è sbalzato dal ciclomotore, finendo sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia, che hanno messo in sicurezza l’arteria stradale ed effettuato i rilievi, e un’ambulanza del 118 che trasferirà il ferito in ospedale. Al momento non si conoscono le condizioni del conducente dello scooter.