Positivo al Coronvirus e 5 amici fanno aperitivo in giardino: scattano denunce e multa da 2mila euro

Gavardo. Un giovane positivo al Coronavirus e altri amici si sono riuniti per “godersi un aperitivo” nel giardino condominiale, nonostante i divieti di assembramento e l’obbligo di quarantena. E’ accaduto a Gavardo, in provincia di Brescia

A fare la scoperta i militari della Stazione di Gavaro. I carabinieri hanno effettuato un intervento in un condominio, dove era stato segnalato un assembramento di persone.

Qui hanno scoperto 6 giovani tra i 30 e i 35 anni mentre si concedevano un aperitivo. Tra di loro una persona, l’unica ad indossare la mascherina, aveva l’obbligo di quarantena perché positiva al covid-19. Il gruppo non ha fornito alcuna giustificazione per il comportamento. Gli uomini dell’Arma hanno sanzionato amministrativamente con 400 euro a testa i cinque giovani. Denunciato all’autorità giudiziaria il ragazzo positivo al Coronavirus per la violazione dell’obbligo di isolamento in quarantena.